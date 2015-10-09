金属期市：伦敦期锌跳涨3%，因嘉能可大幅减产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
LME金属乘着锌价上涨的东风反弹。三个月期铜 涨0.9%至每盎司5,183美元，三个月期镍 、三个月期铝 以及三个月期锌 涨幅在0.5%至1%不等。
大宗商品巨头嘉能可 周五表示，由于锌价太低，公司将把全球锌产量削减50万吨，相当于其年度锌产量的约三分之一。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/孙国玉；审校 张若琪/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”