金属期市：伦敦期锌跳涨3%，因嘉能可大幅减产

LME金属乘着锌价上涨的东风反弹。三个月期铜 涨0.9%至每盎司5,183美元，三个月期镍 、三个月期铝 以及三个月期锌 涨幅在0.5%至1%不等。

大宗商品巨头嘉能可 周五表示，由于锌价太低，公司将把全球锌产量削减50万吨，相当于其年度锌产量的约三分之一。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。 (完)

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