中国政策：探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设--国务院

路透北京10月9日 - 中国国务院周五发布指导意见称，加快制定“十三五”(2016-2020年)期间电动汽车充电基础设施建设财政奖励办法，鼓励利用社会资本设立充电基础设施发展专项基金，发行充电基础设施企业债券，探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设。

中国政府网刊登国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见称，各地要有效整合公交、出租车场站以及社会公共停车场等各类公共资源，通过PPP(政府和社会资本合作)等方式，为社会资本参与充电基础设施建设运营创造条件。

鼓励金融机构在商业可持续原则下，创新金融产品和保险品种，综合运用风险补偿等政策，完善金融服务体系。推广股权、项目收益权、特许经营权等质押融资方式，加快建立包括财政出资和社会资本投入的多层次担保体系，积极推动设立融资担保基金，拓宽充电基础设施投资运营企业与设备厂商的融资渠道。

意见要求加大对充电基础设施的补贴力度，加快制定“十三五”期间充电基础设施建设财政奖励办法，督促各地尽快制定有关支持政策并向社会公布，给予市场稳定的政策预期。

在产业发展初期，通过中央基建投资资金给予适度支持。对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，执行大工业用电价格，2020年前暂免收取基本电费。

意见提出，到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；建立较完善的标准规范和市场监管体系，形成统一开放、竞争有序的充电服务市场；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系。

中国计划到2020年新能源车产销将达500万辆。今日前八个月国内新能源车产销量达12.35万辆，同比增长3倍。据业内预计，今年全年，中国新能源车的销量在20万辆左右。（完）

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