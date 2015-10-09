欧洲经济：悲观情绪制约了欧元区的复苏--欧洲央行执委普雷特

路透德国曼海姆10月8日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特(Peter Praet)称，悲观情绪制约了欧元区的经济复苏，企业不愿开展投资，因此有必要进行改革、特别是能提高生产率的改革，从而改变长期预期。

普雷特称，欧洲央行的任务是在必要情况下支持需求以应对疲软周期，但其宽松政策或许只能为决策者赢得一些时间来解决制度上的弱点。普雷特身兼欧洲央行执委。

“当前经济环境的特点是对长期增长前景的悲观情绪无孔不入，”普雷特周四在一个经济会议上称，“这使经济无法加大反弹力度，因为前景未卜会影响到人们的预期和信心，进而导致当前投资不振。”

普雷特称，希腊、塞浦路斯、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚以及西班牙--这些被认为拖欧元区后腿的国家已经采取了提高竞争力的重大举措，但这还不够。

“为了一举改变人们的预期，进一步改革是必要之举，特别是在提高全要素生产率这一优先领域，全要素生产率是推动长期增长的终极力量，”普雷特称。

普雷特表示，欧元区应取消那些鼓励公司将规模保持在某一水平之下的规定，在新公司进入市场以及不具生产力公司退出市场方面有必要给予更多便利。

他还称，资本市场也需要改革，以便资本能更加方便地在成长企业和萎缩企业之间重新分配。

普雷特说道，欧洲央行包括量化宽松在内的众多政策对一个比较年轻的机构而言显得史无前例，但都是必要，因为欧洲央行发现一些观察人士将该行视为唯一救星。