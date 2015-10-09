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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 10:36 BJT

日本股市：日经指数早盘中上扬，但获利疑虑打压迅销大跌

日经指数 早盘上涨0.4%至18,214.41点。周线上涨2.9%。

美联储在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。

油价跳涨，也引发投资人逢低抢进石油类企业之外的大宗商品股。

Japan Petroleum Exploration Co 大涨3.0%，东邦亚铅 跳涨7.6%，三菱商事 上涨3.2%。

钢铁股也上涨，此前美银美林把新日铁住金 和神户制钢 评级从中性上调至买进，推升其股价分别上涨3.9%和4.1%。

出口股持稳。本田汽车 涨2.5%，Panasonic Corp 上涨2.2%，佳能 涨1.7%。

东证股价指数 上涨1.1%至1,497.86点，JPX日经400指数 涨1.2%至13,433.42点。(完)

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