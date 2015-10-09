日本股市：日经指数早盘中上扬，但获利疑虑打压迅销大跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日经指数 早盘上涨0.4%至18,214.41点。周线上涨2.9%。
美联储在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。
油价跳涨，也引发投资人逢低抢进石油类企业之外的大宗商品股。
Japan Petroleum Exploration Co 大涨3.0%，东邦亚铅 跳涨7.6%，三菱商事 上涨3.2%。
钢铁股也上涨，此前美银美林把新日铁住金 和神户制钢 评级从中性上调至买进，推升其股价分别上涨3.9%和4.1%。
出口股持稳。本田汽车 涨2.5%，Panasonic Corp 上涨2.2%，佳能 涨1.7%。
东证股价指数 上涨1.1%至1,497.86点，JPX日经400指数 涨1.2%至13,433.42点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”