澳新汇市：澳元和新西兰元遇阻停涨，但有望创两年最大周线涨幅

“从技术面来看，澳元若本周收在0.7275上方，将为测试0.7350水准敞开大门。”

本周支持澳元的因素是央行维持稳定的政策声明，鉴于中国经济成长放缓的担忧升温，对许多投资者来说，这样的结果值得欣慰。

另一个支持澳新货币的因素是，市场益发怀疑美联储今年是否会升息，这样的看法已打压美元。

本周澳元兑欧元和日圆亦劲升，但兑新西兰元下跌，新西兰元因全球乳制品价格上升而得到额外的提振。

新西兰元兑美元 最新报0.6670美元，隔夜曾触及近两个月高位0.6700美元。重要阻力位在0.6708，此为8月高位。

新西兰元本周上涨3.4%，为2013年9月以来最大周线升幅。(完)

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