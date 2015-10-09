澳新汇市：澳元和新西兰元遇阻停涨，但有望创两年最大周线涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“从技术面来看，澳元若本周收在0.7275上方，将为测试0.7350水准敞开大门。”
本周支持澳元的因素是央行维持稳定的政策声明，鉴于中国经济成长放缓的担忧升温，对许多投资者来说，这样的结果值得欣慰。
另一个支持澳新货币的因素是，市场益发怀疑美联储今年是否会升息，这样的看法已打压美元。
本周澳元兑欧元和日圆亦劲升，但兑新西兰元下跌，新西兰元因全球乳制品价格上升而得到额外的提振。
新西兰元兑美元 最新报0.6670美元，隔夜曾触及近两个月高位0.6700美元。重要阻力位在0.6708，此为8月高位。
新西兰元本周上涨3.4%，为2013年9月以来最大周线升幅。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/戴素萍 审校 孙茉莉/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”