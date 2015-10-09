中国新债：国开行下周二招标增发至多220亿元五期债，期限1-10年

路透上海10月9日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(13日)招标增发五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年。

上述五期债为该行19期 、17期 、20期 、16期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.50%、3.26%、3.46%、3.94%和3.74%。