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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 10:47 BJT

中国新债：国开行下周二招标增发至多220亿元五期债，期限1-10年

路透上海10月9日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(13日)招标增发五期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限一至10年。

上述五期债为该行19期 、17期 、20期 、16期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.50%、3.26%、3.46%、3.94%和3.74%。

具体发行条款如下：

2015年第19、17、20、16和18期增发债

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发行上限 1/3年30亿元；5/7年：40亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：10月13日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 单一价格(荷兰式)；

缴款日 10月15日

起息日 1年/5年：9/24；3年：8/27；7年：7/10；10年：9/10

分销期 10/14-10/15

上市日 10月19日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%

--------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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