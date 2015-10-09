全球政治：IMF总裁拉加德称对连任持开放态度，但去留不由她决定

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透利马10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四称，她对于连任IMF总裁持开放态度。
拉加德的任期将于2016年年中结束。她此前已表示，会在年底前就是否争取连任做出决定。
“这将不是我最后一次出席IMF年会(即明年连任)，我肯定对此持开放态度，但这并不是由我决定的，而是由各成员说了算，”她在IMF年会期间的一次新闻发布会上表示。
“我已经努力做到最好，也为继续尽职做好了准备，但(能否连任)并不由我来决定。”
目前尚无其他挑战人选，而拉加德作为法国前财长，颇受国际社会认可，如果她决定争取连任，料将得到广泛支持。
但也有人猜测她可能会返回法国；而且要求结束欧洲代表对IMF最高职位垄断、将权力转交给新兴市场代表的呼声日益高涨。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。