《汇市简讯》欧元/日圆交投稀疏走势震荡，日本将迎来长周末假期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元/日圆交投料震荡且稀疏，但资金流很少，日本将迎来长周末假期
* 迄今的交易区间为135.07-37，此前汇价从高位下滑，之后又反弹
* 分时图一目均衡云区支撑区域在134.96-135.01，135.01亦为100小时移动均线切入位
* 分时图云区将从当前位置上移，日线图云区135.51-62上方存在阻力
* 但日线图云区在下移，底部在134.95，转换线在134.82
* 下移的200日移动均线切入位134.73构成支撑，日线图一目均衡云区转换线在134.58 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”