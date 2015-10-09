《汇市简讯》欧元/日圆交投稀疏走势震荡，日本将迎来长周末假期

0244GMT -

* 欧元/日圆交投料震荡且稀疏，但资金流很少，日本将迎来长周末假期

* 迄今的交易区间为135.07-37，此前汇价从高位下滑，之后又反弹

* 分时图一目均衡云区支撑区域在134.96-135.01，135.01亦为100小时移动均线切入位

* 分时图云区将从当前位置上移，日线图云区135.51-62上方存在阻力

* 但日线图云区在下移，底部在134.95，转换线在134.82

* 下移的200日移动均线切入位134.73构成支撑，日线图一目均衡云区转换线在134.58 (完)

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