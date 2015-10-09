中港热股：中石化油服早盘逆市下跌，因第三季继续亏损且遭投行降级

路透香港10月9日 - 中石化石油工程技术服务股份有限公司 周五早盘逆市下跌，因第三季继续亏损且遭投行汇丰下调投资评级。

香港时间10:53，中石化油服H股跌3%，报2.59港元；其A股跌5.51%，报9.44元人民币。大市恒生指数 与沪综指 则分别升1.55%及0.11%。

中石化油服周四晚间的公告称，预计今年1-9月按中国会计准则录得净亏损约20.6亿元，因油价保持低位震荡令全球油服市场价量齐跌局面未有实质性改变。

该公司上半年净亏损13.8亿元，以此计算第三季净亏损6.8亿元。投行汇丰的报告指出，第三季为传统旺季，对中石化油服发出盈警表示意外，又指第三季业绩差过该行预期。

“此外，我们预期中石化油服个别主要海外市场例如哈萨克斯坦的汇率贬值将拖低公司整体业务毛利率并带来汇兑损失。”汇丰分析师Tingting Si在报告中称。

汇丰预计中石化油服今年全年亏损22亿元，同时将H股投资评级由“持有”降至“减持”，目标价由2.1港元调至1.9港元；对A股投资评级维持“减持”，目标价由1.75元降至1.58元。