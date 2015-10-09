欧洲个股：瑞士信贷将进行“大规模”筹资--金融时报

路透苏黎世10月8日 - 金融时报周四报导指出，金融业巨擘瑞士信贷 计划向投资人进行“大规模”筹资，以资助新任执行长Tidjane Thiam的重整计画。

自Thiam于7月接掌兵符以来，已经暗示有意要把重心放在服务全球富裕人士，特别是亚洲，在此同时有传出该公司需要筹资以改善资本状况。

金融时报是引述曾简报相关计划的人士的说法，但并未明确提及Thiam在10月21日公布计划时将试图筹措多少金额，而报导提及高盛所做的一项调查，当中有91%的投资人预期瑞士信贷将筹措超过50亿瑞郎(51.5亿美元)的新股本。

瑞士信贷在一份声明中表示，该公司仍在评估各种策略选项，以及其资本用途和相关规定，该公司将在10月21日公布检讨结果。

Kepler Cheuvreux分析师Dirk Becker表示，“绝大多数预期筹资规模超过50亿瑞郎，若该公司未能提出令人信服的新策略概念，则将显得其筹资大而不当。”Becker给予瑞士信贷减码的评等。

金融时报称，新资本将协助瑞士信贷承受重整损失，同时也将让该公司符合瑞士主管机关料将在未来数月公布的更严格资本目标。

虽然筹资将对股东造成稀释效果，但这应会平息其资本实力的疑虑，并让Thiam有拓展业务的资金。