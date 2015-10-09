更正-全球经济：IMF总裁拉加德称，持股份额改革或必须采取替代作法

(更正：因译文有误，内文第四段应为24个“发展中国家”，非“发达国家”)

路透利马10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，尽管美国国会就是否通过更广泛治理改革一事陷入僵局，但IMF或将推动采取过渡措施，好让新兴市场有更大话语权。

在2010年所同意的改革，将让巴西、中国、印度和俄罗斯跻身为IMF前10大股东，但仍需要美国国会的通过，这让那些努力争取更多投票权的新兴市场感到沮丧，并促使欧洲方面对美国孤立风险发出警告。

“如果这持续更长的时间，我们就必须要考虑其他的解决之道，”拉加德在记者会上表示。其并称，这将不会代替正式的改革。

选项之一是，在无需改变美国地位的情况下，特别增加重要新兴国家的份额，不过24个发展中国家所组成的集团G24持续施压，要求更为激进的替代方案。

若采取过渡措施，将降低了美国国会通过改革的压力。IMF谘询委员会主席、墨西哥央行总裁卡斯腾斯对路透表示，“最好的可能结果将是让美国来处理...这是首要的最佳选项，我们也期望能够实现。”