更正-全球经济：IMF总裁拉加德称，持股份额改革或必须采取替代作法

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，内文第四段应为24个“发展中国家”，非“发达国家”)
路透利马10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，尽管美国国会就是否通过更广泛治理改革一事陷入僵局，但IMF或将推动采取过渡措施，好让新兴市场有更大话语权。
在2010年所同意的改革，将让巴西、中国、印度和俄罗斯跻身为IMF前10大股东，但仍需要美国国会的通过，这让那些努力争取更多投票权的新兴市场感到沮丧，并促使欧洲方面对美国孤立风险发出警告。
“如果这持续更长的时间，我们就必须要考虑其他的解决之道，”拉加德在记者会上表示。其并称，这将不会代替正式的改革。
选项之一是，在无需改变美国地位的情况下，特别增加重要新兴国家的份额，不过24个发展中国家所组成的集团G24持续施压，要求更为激进的替代方案。
若采取过渡措施，将降低了美国国会通过改革的压力。IMF谘询委员会主席、墨西哥央行总裁卡斯腾斯对路透表示，“最好的可能结果将是让美国来处理...这是首要的最佳选项，我们也期望能够实现。”
即使额外增加份额，也将需要美国的支持。在被问及美国是否将支持过渡措施时，一位资深美国财政部官员表示，没有次佳的选项。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”