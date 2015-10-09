中国货币市场：银行间持稳七天回购需求增加，证交所隔夜品种回落

路透上海10月9日 - 中国银行间市场周五主要回购加权利率 走势较为稳定，其中七天期品种需求有所增加，因明日调休，券商基金等机构多无交易，以往集中在隔夜的需求被拉长至三天或以上。

上交所隔夜回购利率 早盘收报4.62%，较上日收盘下跌但仍属高位。上午成交不足1,500亿元人民币，上日全天逾6,000亿元。交易员称，若股市转好，证交所资金供给减少，可能对流动性产生一定影响值得关注，但料总体问题不大。

因国庆假期调休，10月10日(周六)银行间债市正常开市，而证券交易所休市。

北京一银行交易员表示，银行间早盘资金一度略紧，但在国开行加力出资后，市场恢复平稳。另外，因明日券商基金等机构多不上班，其融资期限由隔夜转至三天及以上，令七天期品种成交相应增加。

他并指出，在下半月缴税开始前，流动性料以稳为主。当然，十一后证交所回购的量价齐升，也值得关注。“如果股市好，(对交易所资金)边际上会有一定占用，但总量上应该不会有什么大问题。”

中金公司此前固定收益报告称，长假后首日证券交易所回购量价齐升，节前诸多期限回购融资集中到期续借，是成交量飙升的主要原因。回购价格变化，主因则是股市涨而出钱少，导致价格尾盘飙升。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8736 1.8818 -0.82

七天 2.3979 2.3644 +3.35

14天 2.7147 2.7191 -0.44

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.6200 6.2500 -163.00

七天 2.9350 2.5600 +37.50

14天 2.8000 2.6750 +12.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8700 1.8700 +0.00

七天 2.4200 2.3700 +5.00

14天 2.7300 2.7100 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9060 1.9090 -0.30

七天 2.4000 2.4000 +0.00

三个月 3.1585 3.1515 +0.70