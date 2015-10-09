全球矿业：中国将继续扩大铜冶炼产能--行业会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月8日 - 分析师在一场行业会议上称，尽管铜价已跌至六年低点，中国仍将扩大铜冶炼产能，因其减少仰赖进口精炼铜。
分析师说中国也将继续投资海外矿场，以确保铜精矿供应。
伦敦金属交易所指标期铜 今年以来跌去将近五分之一，主要受中国需求疑虑的拖累。
在Metal Bulletin铜精矿会议上，北京矿冶研究总院分析师称，预计到2017年时中国炼铜产能将增加90万吨。自2007年以来，中国冶炼产能已增加两倍至600万吨。
“中国将继续仰赖进口精矿，”北京矿冶研究总院分析师Min Cui说。她表示，中国2014年进口铜精矿增加17%，预计今年将再增加7%。
麦格理大宗商品研究主管Colin Hamilton则说，今年中国铜精矿进口将超过阴极铜，这是2006年以来首次出现的情况。
他说，随着对南美依赖增加，该趋势将持续下去。“中国从智利和秘鲁进口的精矿，从2012年底迄今已经增加超过一倍。”
中国也将必须增加精矿进口，因其国内矿场产出将继续下滑。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”