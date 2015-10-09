基金产业：美国应税债券基金第三季净流出362亿美元--理柏

路透纽约10月8日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的初步资料显示，美国基金投资人第三季由应税债券基金撤出362亿美元，为2008年第四季以来此类基金资金外流纪录高位。

资料显示，持有投资级公司债的基金，第三季净流出306亿美元，为理柏1992年开始统计以来的单季最高外流纪录。

“这反映出对未来利率上升的担忧，”理柏美洲研究主管Jeff Tjornehoj指出。不过巴克莱美国综合债券指数在第三季上升1.2%。

投资人正密切注意美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机线索。

应税债券基金第四季开局表现改善，根据理柏的最终周度数据，10月7日止当周，这类基金净流入23亿美元。其中专攻美国公债的基金流入19亿美元，为四周来最高流入金额。

应税债券型上市交易基金(ETF)吸引了全部的流入资金，净流入46亿美元，应税债券型共同基金则净流出23亿美元，为连续第11周流出。

高收益债券基金净流出7.35亿美元，前一周为22亿美元，创13周来最大净流出。

股票基金的一周净流出金额为80亿美元，为四周来最高。

Tjornehoj将股票基金的净流出归咎于美联储升息时机不确定性及全球经济成长疑虑。另外他也提到对中国的担忧。

“在中国经济消息改善之前，我认为负面看法将影响投资行为，”他称。