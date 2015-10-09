日本热股：迅销股价一度挫跌10%，因美国市场不尽如意

路透东京10月9日 - 日本服饰公司迅销(Fast Retailing) 周五盘中股价大跌10%，此前该公司公布的年度营业利润较目标低20%，主要是因为优衣库(Uniqlo)品牌在美国市场销售疲弱，及其高价J Brand品牌有进一步的减值损失。

优衣库去年在美国的商店数增加近一倍至42家，但其品牌知名度并不高，导致出现大量的库存，促使迅销必须大打折扣战。

“在亚洲（特别是中国）的业务将持续强劲增长，但我们将密切关注其在美国市场的结构性改革，”野村分析师Masafumi Shoda在报告中表示。他将野村对迅销的目标价调降了16%。

迅销表示，其将把资源投入美国，派出优衣库的管理专家，以带领进行业务大刀阔斧的改革，并将扩大行销并控制新店的展店速度。