日本热股：迅销股价一度挫跌10%，因美国市场不尽如意

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月9日 - 日本服饰公司迅销(Fast Retailing) 周五盘中股价大跌10%，此前该公司公布的年度营业利润较目标低20%，主要是因为优衣库(Uniqlo)品牌在美国市场销售疲弱，及其高价J Brand品牌有进一步的减值损失。
优衣库去年在美国的商店数增加近一倍至42家，但其品牌知名度并不高，导致出现大量的库存，促使迅销必须大打折扣战。
“在亚洲（特别是中国）的业务将持续强劲增长，但我们将密切关注其在美国市场的结构性改革，”野村分析师Masafumi Shoda在报告中表示。他将野村对迅销的目标价调降了16%。
迅销表示，其将把资源投入美国，派出优衣库的管理专家，以带领进行业务大刀阔斧的改革，并将扩大行销并控制新店的展店速度。
迅销在早盘中股价一度挫跌至八个月低位，以成交量来看，是交投最热络的个股。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”