更新版 1-全球矿业：嘉能可将把全球锌产量削减4%，锌价应声反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
嘉能可称，在当前锌价水平，最好将资源留在地下。
“嘉能可认为，当前价格并未真实反映我们资源稀缺性的价值，”嘉能可在给港交所的公告中说。
此次减产将令该公司第四季矿产量减少约100,000吨含锌金属。该公司此前曾预期，今年生产152万至157万吨锌。
在此之前，今年的锌矿供应已经注定会萎缩，因五矿资源 关闭在澳洲的大型锌矿Century，该矿约占全球供应总量的4%，而且印度Vedanta 旗下位于爱尔兰的Lisheen锌矿也将关闭。
期铅 价格也上涨近3%。铅锌通常一并开采。
“嘉能可对锌、铅及白银的中长期前景依然表示乐观，此决定将确保我们的锌业务日后更能得以持续发展，”公告称。
嘉能可澳洲发言人拒绝透露此次减产将能节约多少营运资本或支出，也不愿就减产预计持续时间置评。
伦敦金属交易所(LME)期锌 一度涨逾6%，0320 GMT涨5.8%至每吨1,763美元，创五年多以来最大单日涨幅。(完) (编译 孙国玉/刘秀红；审校 张荻/张明钧)
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