更新版 1-全球矿业：嘉能可将把全球锌产量削减4%，锌价应声反弹

嘉能可称，在当前锌价水平，最好将资源留在地下。

“嘉能可认为，当前价格并未真实反映我们资源稀缺性的价值，”嘉能可在给港交所的公告中说。

此次减产将令该公司第四季矿产量减少约100,000吨含锌金属。该公司此前曾预期，今年生产152万至157万吨锌。

在此之前，今年的锌矿供应已经注定会萎缩，因五矿资源 关闭在澳洲的大型锌矿Century，该矿约占全球供应总量的4%，而且印度Vedanta 旗下位于爱尔兰的Lisheen锌矿也将关闭。

期铅 价格也上涨近3%。铅锌通常一并开采。

“嘉能可对锌、铅及白银的中长期前景依然表示乐观，此决定将确保我们的锌业务日后更能得以持续发展，”公告称。

嘉能可澳洲发言人拒绝透露此次减产将能节约多少营运资本或支出，也不愿就减产预计持续时间置评。