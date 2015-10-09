中国汇市：人民币早盘与中间价续涨成交清淡，短期方向仍难觅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘与中间价续双创近两个月新高
* 离岸早盘小跌，两地价差小幅倒挂
* 市场交投意愿不强，半日成交较昨日基本持平
* 汇率贬值预期减轻，但升值空间亦有限
路透上海10月9日 - 人民币兑美元即期 周五早盘续涨，与中间价续双创近两个月新高。交易员称，国际美元表现偏弱，央行似乎有意让人民币呈现略偏强走势，加上与离岸价格仍小幅倒挂，在岸贬值压力明显减轻，然疲软经济基本面亦会限制人民币升值空间，短期方向仍难觅。
他们并指出，两地价差缩小后，套利空间已然消失，且购汇亦有限制，结汇意愿亦不高，半日成交较昨日基本持平；需要观察银行15日首次缴纳风险准备金是否会对市场形成冲击。
“现在即期就是不动，掉期、期权都很稳，感觉央行继续营造稳定的气氛，而且离岸也已经上来了，就算现在央行不管，估计在岸这边也跌不太下去了吧。”一中资行交易员表示。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.3486元，上日收报6.3537元。今日人民币兑美元中间价 报6.3493元，上日中间价为6.3505元。人民币兑美元即期成交额 为51.58亿美元，上日半日为42亿美元。
中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。
境内美元/人民币一年期掉期升水 报1,225点子，较昨日微跌0.41%，而离岸人民币一年期掉期升水 报1,730/1,750点子，较昨日小跌1.03%。
全球汇市方面，美元周五在亚洲开局不利，指数跌至三周低点，美联储9月份会议记录为今年可能加息一事打上了更多问号，令美元再度承压。
中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3495。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5285元,上日尾盘为6.5395元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3452/6.3455元, 上一交易日尾盘报6.3402元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”