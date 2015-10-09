中国汇市：人民币早盘与中间价续涨成交清淡，短期方向仍难觅

* 人民币早盘与中间价续双创近两个月新高

* 离岸早盘小跌，两地价差小幅倒挂

* 市场交投意愿不强，半日成交较昨日基本持平

* 汇率贬值预期减轻，但升值空间亦有限

路透上海10月9日 - 人民币兑美元即期 周五早盘续涨，与中间价续双创近两个月新高。交易员称，国际美元表现偏弱，央行似乎有意让人民币呈现略偏强走势，加上与离岸价格仍小幅倒挂，在岸贬值压力明显减轻，然疲软经济基本面亦会限制人民币升值空间，短期方向仍难觅。

他们并指出，两地价差缩小后，套利空间已然消失，且购汇亦有限制，结汇意愿亦不高，半日成交较昨日基本持平；需要观察银行15日首次缴纳风险准备金是否会对市场形成冲击。

“现在即期就是不动，掉期、期权都很稳，感觉央行继续营造稳定的气氛，而且离岸也已经上来了，就算现在央行不管，估计在岸这边也跌不太下去了吧。”一中资行交易员表示。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.3486元，上日收报6.3537元。今日人民币兑美元中间价 报6.3493元，上日中间价为6.3505元。人民币兑美元即期成交额 为51.58亿美元，上日半日为42亿美元。

中国央行将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。分析人士认为，此举意在增加当前风行的离岸与在岸两地套利成本，增加远期购汇成本，有利于人民币汇率的整体稳定。

境内美元/人民币一年期掉期升水 报1,225点子，较昨日微跌0.41%，而离岸人民币一年期掉期升水 报1,730/1,750点子，较昨日小跌1.03%。

全球汇市方面，美元周五在亚洲开局不利，指数跌至三周低点，美联储9月份会议记录为今年可能加息一事打上了更多问号，令美元再度承压。

中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3495。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5285元,上日尾盘为6.5395元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3452/6.3455元, 上一交易日尾盘报6.3402元。