中国债市动态：国债期货意外大涨引发期现联动，政策宽松预期再升温

路透上海10月9日 - 中国银行间债市周五国债收益率领跌，金融债表现略逊。交易员称，早间国债期货意外大涨，期现联动引领部分关键期限国债品种收益率下行幅度达6-7个基点，其余期限品种亦有不同程度下行。

他们并表示，国债期货今日快速走升令政策宽松预期再度升温，而在经济下行压力有增无减及资金总量宽松支撑下，预计现券走势向暖势头难改。

中国国债期货早间走势一路高涨，五年期国债期货主力合约TF1512 早盘收报99.690元人民币，较上日结算价涨0.58%；10年期国债主力合约T1512 收报97.925元，较上日结算价涨0.71%。

“不知道国债期货怎么了，现货5-10年国债(收益率)狂下，金融债下得少，”上海一银行交易员表示，10年国债收益率下行7个基点，五年期也差不多6-7个基点；相较之下，金融债收益率才下2-3个基点。

他并指出，从盘面来看，市场情绪比较高，而交易盘参与较多，不过行情可持续性仍有待观察；利率互换(IRS)亦受此影响小幅走低。

剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.1800%/3.1600%，上日尾盘为3.2350%/3.2120%；剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.6700%/3.6600%，上日尾盘为3.7000%/3.6900%。

上海另一银行交易员表示，期货暴涨带动现货跟风，感觉是一时的交易情绪带来的收益率超预期下跌，“有人进来搞吧，irr(隐含回购利率)之前在-1%太低了，期货搞上去了，现货也有人跟喽。”

华创证券债券分析师屈庆则认为，国债期货大涨，虽无法找到确切原因，但是预期周末降准可能是其最主要原因。不过，在没有确切事件冲击下，国债期货大幅上涨并从情绪上带动现货收益率下行，其蕴含的风险较大，建议投资者不要盲目乐观继续追涨。