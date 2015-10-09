日本债市：基本持平，日本央行例行购债操作抵消日股上涨影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月9日 - 日本公债价格周五全线基本持平，日本央行的例行购债操作帮助抵消了东京股市飙升及隔夜美债下滑带来的负面压力。
有关日本央行可能最早在10月30日会议上再度放松货币政策的预期，也给日债带来支撑。
指标10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.325%，而30年券收益率 下滑0.5个基点至1.345%。
日本央行周五买入3,800亿日圆(31.7亿美元)的10-40年期日债，这是其购债计划的一部分。
日经指数 上涨1.4%，追随美股涨势。美国股市周四收涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录暗示暂不升息。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.005%
五年期公债 0.065% +0.0 0.065%
10年期公债 0.325% +0.0 0.325%
20年期公债 1.080% -1.0 1.090%
30年期公债 1.345% -0.5 1.350%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.26 +0.03 148.23
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”