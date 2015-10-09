日本债市：基本持平，日本央行例行购债操作抵消日股上涨影响

路透东京10月9日 - 日本公债价格周五全线基本持平，日本央行的例行购债操作帮助抵消了东京股市飙升及隔夜美债下滑带来的负面压力。

有关日本央行可能最早在10月30日会议上再度放松货币政策的预期，也给日债带来支撑。

指标10年期公债收益率(殖利率) 持平于0.325%，而30年券收益率 下滑0.5个基点至1.345%。

日本央行周五买入3,800亿日圆(31.7亿美元)的10-40年期日债，这是其购债计划的一部分。

日经指数 上涨1.4%，追随美股涨势。美国股市周四收涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录暗示暂不升息。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.065% +0.0 0.065%

10年期公债 0.325% +0.0 0.325%

20年期公债 1.080% -1.0 1.090%

30年期公债 1.345% -0.5 1.350%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.26 +0.03 148.23

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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