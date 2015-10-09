新西兰经济：就业机会稀缺背景下，移民热潮或引发更多降息

路透惠灵顿10月9日 - 在经济放缓情况下，创纪录的移民数量料将加剧新西兰国内失业压力，强化该国央行进一步降息并在更长时间内维持低利率的可能性。

移民是近几年新西兰经济成长的一股强劲推动力量，随着经济在大宗商品荣景支撑下蒸蒸日上，劳动力市场出现重大缺口，移民有效填补了其中的一部分。

但是目前随着新西兰经济的放缓，以及陷入挣扎的中国对新西兰主要出口乳制品购买量的下降，从印度、澳洲和英国等地涌入的移民料将进一步推升新西兰失业率。该国当前失业率为5.9%。

这反过来有可能使利率维持低位，或导致本月稍晚再度降息。新西兰央行目前正努力重振本国经济，减轻劳动力市场的疲态。

ASB首席经济学家Nick Tuffley预计，到2016年，新西兰失业率有可能达到7%，这可能给新西兰央行施压，在今年降息三次将政策利率拉低至2.75%后继续调低利率。

“新西兰央行有可能需要将官方现金利率下调至2.5%以下，”Tuffley称，他预计出现这种情况的概率在20%左右。

据新西兰统计局的数据，过去一年，移民人数净增60,000人左右，创纪录最高。