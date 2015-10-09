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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 13:27 BJT

《全球汇市》美联储会议记录令美元承压，澳元和新兴亚币表现出色

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1284 1.1278 0.05 -6.71 1.2097

美元/日圆 119.98 119.91 0.06 0.44 119.68

欧元/日圆 135.39 135.23 0.12 -6.77 144.78

美元/瑞郎 0.9658 0.9661 -0.03 -2.85 0.9941

英镑/美元 1.5369 1.5344 0.16 -1.31 1.5573

美元/加元 1.2961 1.3015 -0.41 11.56 1.1618

澳元/美元 0.7281 0.7257 0.33 -10.86 0.8168

新西兰元/美元 0.6675 0.6662 0.20 -14.39 0.7797

澳元/日圆 87.360 87.020 0.39 -10.61 97.750

新西兰元/日圆 80.090 79.880 0.26 -14.34 93.310

英镑/日圆 184.40 183.99 0.22 -0.77 186.38

澳元/新西兰元 1.0903 1.0874 0.27 4.15 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/白云/王颖/许娜/戴素萍)

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