国际油市：原油期货上扬，受看多预期和美联储会议纪录扶助

美国原油期货 涨1美元，至每桶50.43美元，昨日收高3.4%，报49.43美元。该期货合约最高曾涨至50.49美元，为7月22日以来最高位。

“油价正在测试100日和200日移动均线，”澳新银行的资深商品策略师Mark Pervan说。

“下一水准在51美元附近，我认为这个水平可能会有一些技术性操作，之后可判断能否能突破该阻力。”

他还指出，季节性需求开始回升。

美国原油本周累计涨幅有望接近11%，为8月以来最大周线涨幅。

PIRA Energy Group周四称，预计原油价格在2016年底达到每桶70美元，到2017年达到每桶75美元。该公司曾在一年前准确预计油价暴跌。

美联储会议记录的发布也提振了油价。会议记录显示，美国决策者担心全球经济放缓或影响美国前景。

中国股市周四上涨也增加了油市看涨气氛，俄罗斯出兵叙利亚也为油市带来地缘政治上的风险溢价。(完)

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