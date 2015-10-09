国际油市：原油期货上扬，受看多预期和美联储会议纪录扶助

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国原油期货 涨1美元，至每桶50.43美元，昨日收高3.4%，报49.43美元。该期货合约最高曾涨至50.49美元，为7月22日以来最高位。
“油价正在测试100日和200日移动均线，”澳新银行的资深商品策略师Mark Pervan说。
“下一水准在51美元附近，我认为这个水平可能会有一些技术性操作，之后可判断能否能突破该阻力。”
他还指出，季节性需求开始回升。
美国原油本周累计涨幅有望接近11%，为8月以来最大周线涨幅。
PIRA Energy Group周四称，预计原油价格在2016年底达到每桶70美元，到2017年达到每桶75美元。该公司曾在一年前准确预计油价暴跌。
美联储会议记录的发布也提振了油价。会议记录显示，美国决策者担心全球经济放缓或影响美国前景。
中国股市周四上涨也增加了油市看涨气氛，俄罗斯出兵叙利亚也为油市带来地缘政治上的风险溢价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/白云; 审校 戴素萍/王颖)
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