《中国企业债发行日程表》--10月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *天津市地下 25 10 10/15簿记建档 -- AAA 10/16-10/20 瑞银证券 铁道集团 (第3-6每年末还10%，7-10每年末还15%) 中德证券 =========================================================================================
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(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 内江投资 4.5 6 10/14簿记建档 -- AA 10/15-10/19 浙商证券 控股集团 (第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”