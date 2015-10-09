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市场报道 | 2015年 10月 9日 星期五 13:57 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：金属价格上扬，风险胃纳改善

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* 欧元兑美元升0.12%，澳元/美元涨0.3%，新西兰元/美元涨0.21%，美元兑印尼卢比跌3.9%

* 美元/马币跌2.9%，美元/坡元跌0.2%，美元/印度卢比跌0.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.81%

* 日股日经指数涨1.53%，澳洲股市涨1.33%，伦敦期锌劲扬5.7%，美国原油涨2.12%，美债收益率报2.1004%

* 嘉能可将把全球锌产量削减4%，锌价应声反弹

* 经济低增长环境下，央行不容有失 (完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)

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