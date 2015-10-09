《汇市简讯》伦敦盘初：金属价格上扬，风险胃纳改善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元兑美元升0.12%，澳元/美元涨0.3%，新西兰元/美元涨0.21%，美元兑印尼卢比跌3.9%
* 美元/马币跌2.9%，美元/坡元跌0.2%，美元/印度卢比跌0.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.81%
* 日股日经指数涨1.53%，澳洲股市涨1.33%，伦敦期锌劲扬5.7%，美国原油涨2.12%，美债收益率报2.1004%
* 嘉能可将把全球锌产量削减4%，锌价应声反弹
* 经济低增长环境下，央行不容有失 (完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。