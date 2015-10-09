新兴汇市：印尼卢比及马币跳涨，受美联储温和会议记录所拉抬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
泰国泰铢兑美元 本周迄今上涨2.6%，为2013年9月以来最大周线涨幅，受益于资金流入泰国股市。
菲律宾披索兑美元 周线上涨1.9%，韩国韩元 周线涨幅亦相仿。
不过，分析师表示，这样的表现不大可能成为长期升值趋势的起点。
“由于经济增长放缓，去杠杆操作，货币政策最终将进一步放松的前景料令贬值压力回归，亚洲货币未来预计将面临挑战，”澳新银行的资深外汇策略师Khoon Goh在研报中写道。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.15 119.94 -0.17 -0.41 119.66
坡元 1.3991 1.4044 +0.38 -5.22 1.3260
台币 32.850 32.872 +0.07 -3.45 31.718
韩元 1151.61 1159.00 +0.64 -4.54 1099.30
泰铢 35.62 35.98 +1.01 -7.64 32.90
菲律宾披索 45.88 46.11 +0.50 -2.53 44.72
印尼卢比 13330.00 13860.00 +3.98 -7.13 12380.00
印度卢比 64.80 65.05 +0.39 -2.73 63.03
马币 4.1000 4.2355 +3.30 -14.72 3.4965
人民币 6.3438 6.3537 +0.16 -2.20 6.2040
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译/审校 戴素萍/汪红英/王颖/白云/于春红/张荻/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”