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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 14:38 BJT

新兴汇市：印尼卢比及马币跳涨，受美联储温和会议记录所拉抬

泰国泰铢兑美元 本周迄今上涨2.6%，为2013年9月以来最大周线涨幅，受益于资金流入泰国股市。

菲律宾披索兑美元 周线上涨1.9%，韩国韩元 周线涨幅亦相仿。

不过，分析师表示，这样的表现不大可能成为长期升值趋势的起点。

“由于经济增长放缓，去杠杆操作，货币政策最终将进一步放松的前景料令贬值压力回归，亚洲货币未来预计将面临挑战，”澳新银行的资深外汇策略师Khoon Goh在研报中写道。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.15 119.94 -0.17 -0.41 119.66

坡元 1.3991 1.4044 +0.38 -5.22 1.3260

台币 32.850 32.872 +0.07 -3.45 31.718

韩元 1151.61 1159.00 +0.64 -4.54 1099.30

泰铢 35.62 35.98 +1.01 -7.64 32.90

菲律宾披索 45.88 46.11 +0.50 -2.53 44.72

印尼卢比 13330.00 13860.00 +3.98 -7.13 12380.00

印度卢比 64.80 65.05 +0.39 -2.73 63.03

马币 4.1000 4.2355 +3.30 -14.72 3.4965

人民币 6.3438 6.3537 +0.16 -2.20 6.2040

(完)

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