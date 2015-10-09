路透基点：盈德气体降低首次离岸贷款规模，因中国相关风险上升--TRLPC

自评级下调以来，盈德气体在外流通的美元债券在二级市场上大幅下跌。过去一个月，该公司的4.25亿美元、票息为8.125%的2018年4月到期债券一直徘徊在80区间低点，周二报价约为81.15，收益率折合17.65%，或较交换利率中间价加码1,455个基点。

相比之下，3.5年期美元贷款的最高综合收益为390个基点，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码330个基点，平均年限为2.875年。

尽管海外投资者在躲避中国风险，但今年中国央行向银行系统注资、自11月以来五次下调官方贷款利率，累计下调1.4个百分点至4.6%，而且今年四次下调存准率，这使得国内债市变得更具吸引力。

盈德气体9月底宣布，计划发行不超过9.8亿元人民币(1.54亿美元)的在岸债券，融资将用于运营资本、再融资及项目建设。

穆迪预测，未来2-3年中国钢铁企业的运营环境将变得更加困难。即便资本支出放缓，穆迪仍预测盈德气体2015年下半年的自由现金流缺口至少在2-3亿元人民币，因为客户付款的时间延长。

穆迪还指出，流动性方面，该公司包括金融租赁在内的短期债务到2015年6月底时增加大约9-29亿元人民币，是其11亿人民币现金余额的近三倍。短期负债增加主要是由于离岸贷款增加，以及该公司在安排长期贷款方面进展缓慢。