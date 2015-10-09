中国票据市场：长假后转贴利率小幅下行，收票需求回暖而供给暂有限

路透上海10月9日 - 国庆长假过后，中国票据市场交易从此前三季度末的清淡市况略有回暖。交易员指出，月初收票需求回升但出票量暂有限，推动转贴利率下行；资金面维持平稳的前提下，受资产配置需求支撑，票据价格料继续处于低位，但大幅破位下行动力不太强。

“僧多粥少啊，市场上的票据资产很少，要购买资产的人多，价格也都在往下走，”华南一银行交易员表示。

具体而言，他表示，足月(六个月)纸质票据转贴利率在3.60%附近，与“十一”长假前水平相近，而一年期电票利率下行幅度达到3至5个bp(基点)，最新成交在3.70%左右。

展望四季度，该交易员认为，资金面整体压力不会太大，票据利率还将维持低位，但大幅下行动力暂不足。如下一步央行再有降息、降准等宽松动作，预计票据价格才会有明显的跟进下行。

中国银行间市场周五主要回购加权利率 走势较为稳定，其中七天期品种需求有所增加，因明日调休，券商基金等机构多无交易，以往集中在隔夜的需求被拉长至三天或以上。

国庆长假过后，中国央行公开市场周四逆回购规模增至1,200亿元人民币，期限恢复为常规的七天期，本周转为净投放。业内人士认为，央行此举有助改善资金面预期，加上资本外流压力有所减轻，后续流动性应可维持平稳。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价