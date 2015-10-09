版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 14:57 BJT

全球金市：美联储温和会议记录助推金价上扬，料录得周线涨幅

--------------------------0632GMT----------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1147.56 9 0.79

现货银 15.79 0.13 0.83

现货铂金 962.8 19.05 2.02

现货钯金 707.72 9.72 1.39

COMEX期金 1147.2 2.9 0.25

COMEX期银 15.81 0.044 0.28

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/于春红; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐