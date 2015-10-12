版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 12日 星期一 08:42 BJT

《香港重要政经日程》--10月12日-10月30日

================== 今日重要政经消息=================

10月12日（周一）

-- 天洁环境 首日挂牌。

--09:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。

--09:00 香港会计师公会2015年国际财务报告准则大会。

--00:00 百盛商业 股东特别大会。

--11:00 北京建设 股东特别大会。

--12:30 中国再保险 IPO投资者午餐会。

--15:30 华润创业 股东特别大会。

--16:30 中国再保险 IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

10月13日（周二）

--11:00 星展香港第四季中港宏观经济展望记者会。

--14:15 博华太平洋 塞班岛综合度假村项目媒体简布会。

--14:30 山水水泥 股东特别大会。

10月14日（周三）

-- 公布9月底止外汇基金境外资产数据。

--13:00 摩根大通亚太区副主席李晶美商会午餐会演说。

10月15日（周四）

-- 兰州庄园牧场 首日挂牌。

-- 恒投证券 首日挂牌。

-- 远东环球 公布首三季业绩。

-- 丽新发展 公布全年业绩。

10月16日（周五）

-- 中国派对文化 首日挂牌。

-- 株洲南车时代 公布第三季业绩。

10月19日（周一）

-- 公布7-9月失业率。

-- 中国建筑国际 公布第三季业绩。

-- 中电控股 公布第三期中期股息。

10月20日（周二）

-- 华能国际 公布第三季业绩。

-- 紫金矿业 公布第三季业绩。

-- 北京汽车 公布第三季业绩。

10月21日（周三）

-- 重阳节公众假期。

10月22日（周四）

-- 公布9月份消费物价指数（CPI）。

-- 中国农业银行 公布第三季业绩。

-- 中国联通 公布第三季业绩。

-- 中国海外宏洋 公布第三季业绩。

-- 上海石化 公布第三季业绩。

10月23日（周五）

-- 中国神华 公布第三季业绩。

--09:00 中国石化 在中国举行股东特别大会。

--10:00 中国电信 在中国举行股东特别大会。

10月26日（周一）

-- 中国海外发展 公布第三季业绩。

-- 百丽国际 公布第三季业绩。

--11:00 合和实业 股东周年大会。

10月27日（周二）

-- 公布9月份进出口数据。

-- 中国平安保险 公布第三季业绩。

-- 万科企业 公布第三季业绩。

10月28日（周三）

-- 中国人寿 公布第三季业绩。

-- 海通证券 公布第三季业绩。

--14:30 中国远洋 股东特别大会。

--15:00 中国建设银行 在中国举行股东特别大会。

10月29日（周四）

-- 中国石油 公布第三季业绩。

-- 中国石化 公布第三季业绩。

-- 中国建设银行 公布第三季业绩。

-- 中国银行 公布第三季业绩。

-- 中信证券 公布第三季业绩。

--09:00 中国铁建 在中国举行股东特别大会。

10月30日（周五）

-- 公布9月份M-3货币供应数据。

-- 公布9月底人民币存款数据。

-- 公布9月底外汇基金总资产数据。

-- 中国工商银行 公布第三季业绩。

--15:00 中国中车 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐