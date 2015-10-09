港澳经济：港澳政府将展开自贸协定商讨，进一步推进大中华区贸易和投资

路透香港10月9日 - 香港政府周五宣布，将与澳门商讨自由贸易协定，即《香港与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（《港澳CEPA》），使香港、澳门与中国内地可透过此等安排，进一步推进大中华地区内的贸易和投资开放及便利。

香港政府发言人表示，＂建立《港澳CEPA》可进一步促进两地之间的经济合作和发展。香港和澳门目前已各自与内地建立更紧密经贸关系的安排。《港澳CEPA》建立后，三地可透过此等《安排》组建新的共同平台，进一步推进大中华地区内的贸易和投资开放及便利。＂

《港澳CEPA》将涵盖的主要元素包括：承诺维持零关税；减少非关税壁垒，以及避免实施贸易救济措施，包括反倾销、保障和反补贴措施；简便的清关程序；服务贸易自由化及便利化；投资自由化、保护、促进和便利化；知识产权方面的合作；及法律和制度安排，以及争端解决机制。

澳门是香港2014年的第19大货物贸易伙伴和2013年的第14大服务贸易伙伴。在2010-2014年间，两个经济体的双边货物贸易每年平均增长22%，双边服务贸易在2009-2013年间每年平均增长18%。此外，澳门是香港的第11大外来直接投资来源地，以及香港的第11大向外直接投资目的地。