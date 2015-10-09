港澳经济：港澳政府将展开自贸协定商讨，进一步推进大中华区贸易和投资

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月9日 - 香港政府周五宣布，将与澳门商讨自由贸易协定，即《香港与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（《港澳CEPA》），使香港、澳门与中国内地可透过此等安排，进一步推进大中华地区内的贸易和投资开放及便利。
香港政府发言人表示，＂建立《港澳CEPA》可进一步促进两地之间的经济合作和发展。香港和澳门目前已各自与内地建立更紧密经贸关系的安排。《港澳CEPA》建立后，三地可透过此等《安排》组建新的共同平台，进一步推进大中华地区内的贸易和投资开放及便利。＂
《港澳CEPA》将涵盖的主要元素包括：承诺维持零关税；减少非关税壁垒，以及避免实施贸易救济措施，包括反倾销、保障和反补贴措施；简便的清关程序；服务贸易自由化及便利化；投资自由化、保护、促进和便利化；知识产权方面的合作；及法律和制度安排，以及争端解决机制。
澳门是香港2014年的第19大货物贸易伙伴和2013年的第14大服务贸易伙伴。在2010-2014年间，两个经济体的双边货物贸易每年平均增长22%，双边服务贸易在2009-2013年间每年平均增长18%。此外，澳门是香港的第11大外来直接投资来源地，以及香港的第11大向外直接投资目的地。
香港迄今已分别与中国内地、新西兰、欧洲自由贸易联盟国家以及智利签订了四份自贸协定。此外，香港与东盟于去年7月亦展开了自贸协定谈判。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”