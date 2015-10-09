更新版 1-中国汇市：人民币收七连升至近两个月新高，风险偏好回升贬值预期淡化

* 人民币与中间价续双创近两个月新高 * 两地汇价几无价差，人民币贬值预期淡化 * 风险偏好回升，人民币仍有一定升值空间 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海10月9日 - 人民币兑美元即期 周五连七日收升，与中间价续双创近 两个月新高。交易员称，国际美元表现偏弱，央行亦有意让人民币呈现略偏强走势，既可淡 化贬值预期，为11月人民币纳入SDR（特别提款权）铺路。 他们并指出，离岸与在岸价差缩小甚至倒挂，套利空间已然消失，在岸贬值压力明显减 轻，市场预期亦悄然转变，购汇意愿下降；近期新兴货币普遍反弹，风险偏好回升，人民币 有可能挑战6.3整数关，当然大幅升值可能性并不大。 “离岸都被驯服了，大宗商品、新兴货币都在反弹，现在做空人民币没必要。”一中资 行交易员表示“离岸和我们经常都倒挂了，客户的想法也在改变，购汇的兴头没那么强”。 中国周三宣布决定采纳国际货币基金组织(IMF)的数据公布特殊标准(SDDS)，这也是为 人民币纳入SDR做的最新的努力。 美国财政部官员最新，中国的改革进程有望 对IMF的SDR审核带来积极影响。 IMF执行董事会定于11月决定是否将人民币纳入SDR货币篮子。该篮子目前包括美元、欧 元、英镑和日圆。 “掉期、期权都很稳，感觉央行继续营造稳定的气氛，而且离岸也已经上来了，就算现 在央行不管，估计在岸这边也跌不太下去。”另一中资行交易员表示。 境内美元/人民币一年期掉期升水 收报1,210点子，较昨日微跌1.63%，而 离岸人民币一年期掉期升水 报1,723/1,748点子，较昨日小跌1.43% 全球汇市方面，包括澳元在内的大宗商品和增长相关货币周五上涨，本周料将收高，受 风险偏好回升提振，而避险货币日圆则承压。美元指数 料连续第二周录得跌幅，因 美联储9月会议记录，令投资者更加预期不太可能年内升息。 新兴汇市方面，亚币周五上涨，且周线料将上涨，美联储最近会议记录令美国今年升息 预期降温，印尼卢比 跳涨逾4%，本周表现为逾14年来最佳;马币兑美元 升逾3% ，周线升幅为1998年9月钉住美元以来最大。 中国外汇交易中心周五更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3458。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3453 6.3537 0.13% 中间价 6.3493 6.3505 0.02% 成交额 125.38亿美元 108亿美元 日内波动幅度(pips) 79 日高6.3441 日低6.352 今年以来升贬幅度 -2.23% 2005年汇改以来升贬幅度 30.44% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,210 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3435 6.3396 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.524 6.5395 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)