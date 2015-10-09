金属期市：LME期锌大涨8.5%，嘉能可宣布减产后带动金属价格劲升

“他们在减产方面肯定走在了前面，这显然是迈出了很好的第一步，”澳新银行驻悉尼分析师Daniel Hynes称。

“(但)我们还需要在整体市场中看到这种减产措施。”

锌价上涨引燃金属全线涨势。LME期铅 大涨5.5%，铜、镍和铝价也都涨逾4%。

0025 GMT，LME期锌 飙升8.5%至每吨1,808美元，创六年多来最大单日涨幅。

上海期交所期锌 涨4.2%至每吨14,400元人民币。

交易员指出，在此之前，今年的锌矿供应已经注定会萎缩，因五矿资源 关闭在澳洲的大型锌矿Century，而且位于爱尔兰的Lisheen也在今年关闭。

“眼下锌的表现应当会强于其他金属，”新加坡一位交易员称。

美联储在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。

由于经济放缓，中国2016年对于多数基本金属的需求可能萎靡不振，但有望在明年下半年增强。 (完)

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