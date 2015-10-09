欧元债市：德债收益率上涨，美联储不急于升息提振股市

欧洲央行公布9月2-3日政策会议记录显示，决策者警惕新兴市场风险。过去一个月，市场对欧洲央行刺激计划延长的预期升温。

尽管宽松货币政策往往会支撑公债价格，但上周指标德债收益率曾跌破0.5%，6月来仅出现过一次，当时持续了数个小时。

“许多投资人都不愿意在接近50个基点的水准买进德国10年期公债，”北欧联合银行(Nordea)首席策略师Jan von Gerich表示。“而且就像昨天欧洲央行会议记录提醒我们的那样，欧洲央行仍倾向于进一步放宽政策，这让债券收益率面临更大下行风险。”

德国10年期公债收益率 涨2个基点报0.61%，当周升10个基点，当周经济数据不及预期，增强了进一步采取更多货币措施的可能性。(完)

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