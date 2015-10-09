美国个股：沃尔玛称华润转让21家双方合资公司股权不影响其中国业务

路透上海10月9日 - 在华润集团一次性挂牌转让其与美国零售巨擘沃尔玛 的21家中国合资公司股权及相关债权后，沃尔玛中国公司周五表态称，此次转让不会影响其中国业务，也不会影响中国业务未来的发展。

沃尔玛在回复路透的邮件中称，公司完全尊重合作伙伴华润集团所作的投资决定。沃尔玛将会严格遵守法律法规，落实公司治理和内部控制，并开展业务合作。

华润集团旗下华润深国投投资公司拟以合计33.35亿元人民币的挂牌价格，在上海联合产权交易所挂牌转让所持20家沃尔玛合资公司每家35%股权和东莞沃尔玛百货公司25%股权，以及相关债权。其中最大一笔为沃尔玛深国投百货公司35%股权以及转让方对该公司的4.48亿元债权，挂牌价为25.694亿元。