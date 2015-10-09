美国个股：沃尔玛称华润转让21家双方合资公司股权不影响其中国业务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海10月9日 - 在华润集团一次性挂牌转让其与美国零售巨擘沃尔玛 的21家中国合资公司股权及相关债权后，沃尔玛中国公司周五表态称，此次转让不会影响其中国业务，也不会影响中国业务未来的发展。
沃尔玛在回复路透的邮件中称，公司完全尊重合作伙伴华润集团所作的投资决定。沃尔玛将会严格遵守法律法规，落实公司治理和内部控制，并开展业务合作。
华润集团旗下华润深国投投资公司拟以合计33.35亿元人民币的挂牌价格，在上海联合产权交易所挂牌转让所持20家沃尔玛合资公司每家35%股权和东莞沃尔玛百货公司25%股权，以及相关债权。其中最大一笔为沃尔玛深国投百货公司35%股权以及转让方对该公司的4.48亿元债权，挂牌价为25.694亿元。
这21家公司，除东莞沃尔玛百货公司外，其余均是沃尔玛中国投资公司占65%股权，华润深国投投资占35%股权。根据转让方要求，意向受让方须一并受让全部21家沃尔玛股权项目，受让方需为按中国法律设立的公司制企业，转让价款一次性支付。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”