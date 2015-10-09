《全球汇市》增长相关货币创数周高点，受风险偏好回升提振

澳元兑美元 上涨至0.7300，为8月24日以来最高，本周上涨3.4%。加元兑美元 在8月以来最高水准交投，新西兰元兑美元 日内上涨0.5%。

投资人买进风险偏高货币之际，日圆则是面临压力。美元兑日圆 上涨0.2%，欧元兑日圆 上涨0.5%。

欧元兑美元 亦走高，在1.13美元上方交投，投资人在汇价中反映出美联储2016年升息的可能性，而在上个月市场原本预期美联储年底升息。

美联储周四公布的9月16-17日会议记录显示，联储异常小心谨慎，推迟了各界期待已久的收紧政策，因决策者希望确认全球经济放缓不会对美国经济复苏构成威胁。

巴克莱在致客户报告中写道，“这次会议记录被视为是呼应9月17日美联储偏温和的声明，而不是呼应上次会议结束后多位联储官员提出的偏强硬讯息。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1323 1.1278 0.40 -6.40 1.2097

美元/日圆 120.13 119.91 0.18 0.56 119.68

欧元/日圆 136.03 135.19 0.62 -6.33 144.77

美元/瑞郎 0.9630 0.9661 -0.32 -3.13 0.9941

英镑/美元 1.5365 1.5344 0.14 -1.34 1.5573

美元/加元 1.2979 1.3015 -0.28 11.71 1.1618

澳元/美元 0.7282 0.7257 0.34 -10.85 0.8168

新西兰元/美元 0.6694 0.6662 0.48 -14.15 0.7797

欧元/瑞郎 1.0906 1.0892 0.13 -9.31 1.2026

欧元/英镑 0.7367 0.7342 0.34 -5.00 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2872 9.2982 -0.12 -1.29 9.4688

美元/挪威克朗 8.1077 8.1396 -0.39 8.51 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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