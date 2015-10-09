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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 17:30 BJT

路透基点：高棉酿酒厂8,000万美元贷款结案，新增两家银行--TRLPC

路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华泰银行和泰国汇商银行在一般银团阶段加入了柬埔寨啤酒厂商高棉酿酒厂有限公司的8,000万美元四年期贷款案。

这笔贷款的最高综合收益为566.67个基点，一位消息人士称，目前已结案，贷款协议将在未来数周签署。

牵头行兼簿记行为澳新银行、国泰世华银行和联昌国际银行，已提供先行融资。

高棉酿酒厂有限公司的母公司、建筑材料供应商Chip Mong Group及其附属公司Chip Mong Concrete为贷款担保人。

资金将用于支持公司扩张及相关基础设施。

高棉酿酒厂有限公司是柬埔寨知名啤酒品牌--柬埔寨啤酒的生产商。(完)

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