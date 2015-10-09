路透基点：高棉酿酒厂8,000万美元贷款结案，新增两家银行--TRLPC

路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华泰银行和泰国汇商银行在一般银团阶段加入了柬埔寨啤酒厂商高棉酿酒厂有限公司的8,000万美元四年期贷款案。

这笔贷款的最高综合收益为566.67个基点，一位消息人士称，目前已结案，贷款协议将在未来数周签署。