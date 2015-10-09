路透基点：高棉酿酒厂8,000万美元贷款结案，新增两家银行--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华泰银行和泰国汇商银行在一般银团阶段加入了柬埔寨啤酒厂商高棉酿酒厂有限公司的8,000万美元四年期贷款案。
这笔贷款的最高综合收益为566.67个基点，一位消息人士称，目前已结案，贷款协议将在未来数周签署。
牵头行兼簿记行为澳新银行、国泰世华银行和联昌国际银行，已提供先行融资。
高棉酿酒厂有限公司的母公司、建筑材料供应商Chip Mong Group及其附属公司Chip Mong Concrete为贷款担保人。
资金将用于支持公司扩张及相关基础设施。
高棉酿酒厂有限公司是柬埔寨知名啤酒品牌--柬埔寨啤酒的生产商。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”