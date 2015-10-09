亚洲橡胶：TOCOM指标期胶上涨1.3%，连续第二周收高

交易商表示，原油价格上涨提振了橡胶市场。原油期货周五在亚洲盘初上涨，此前一家颇具影响力的预测机构预期油市离上扬不远了，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示不急于升息。

日股周五上涨，因大宗商品和材料类股反弹，且美联储9月会议记录进一步抑制对该央行今年升息的预期。

“在嘉能可宣布将削减一基本金属产量之后，大宗商品价格上涨，这也在TOCOM收盘后提振了上海期交所的商品表现，”一位不愿具名的交易商说。

“上海橡胶期货似乎也出现了一轮投机买盘。这将在下周提振TOCOM期胶上涨，”他说。

大宗商品巨擘嘉能可 周五表示，由于锌价太低，公司将把锌产量削减50万吨，相当于全球锌供应量的约4%。这是该公司应对大宗商品价格疲软的最新举措。

上海期交所主力1月橡胶期货 涨345元至每吨11,855元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤127.0美分，上涨2.5美分。

日本金融市场周一因适逢假日休市，周二将恢复交易。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/汪红英；审校 李爽)