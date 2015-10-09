美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上认为，经济表现已接近允许升息的状态，不过决策者希望看到更加明确的证据，说明全球经济放缓没有让美国经济脱离正轨。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，上周公布的9月非农报告显示就业增长放缓，但其中包含着一些“正面”信息。威廉姆斯称，9月决定是维持利率不变的意愿“险胜”，支持和反对升息的理由都很充分。

英国央行(BOE)官员周四以8-1的票数决定维持利率在纪录低点0.5%不变，多数人预计通胀率前景相对疲软，这暗示央行官员不急于升息。英国央行总裁卡尼表示，英国央行未必会等美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后再上调利率。

根据欧洲央行(ECB)周四公布的会议记录，央行决策者们被告知，中国等新兴市场的不确定性可能放缓欧元区经济增长，不过现在评估这个影响有多严重还有些过早。

欧洲央行首席经济学家普雷特(Peter Praet)称，悲观情绪制约了欧元区的经济复苏，企业不愿开展投资，欧洲央行的任务是在必要情况下支持需求以应对疲软周期，但其宽松政策或许只能为决策者赢得一些时间来解决制度上的弱点。

据路透报价网页显示，香港金管局于纽约时段周四（香港周五凌晨）向市场注入44.95亿港元以平抑港元汇价，因市场对港元需求持续，令港元汇价多次触及强方兑换保证。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点

一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点

担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点

短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点