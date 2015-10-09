欧洲汇市：英镑回吐稍早所有涨幅，因英国贸易和建筑业数据不佳

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
这推动英镑兑美元在伦敦盘初上涨0.2%，但在数据公布后重新回落。
“今日的走势体现出市场对卡尼的信任有多低。如果人们相信他说的，英国央行有可能率先升息，那么英镑应该转眼间就会升至1.55美元，”一家伦敦银行的资深交易员说。
“显然没人相信他。”
0843GMT，英镑兑美元 持平于1.5351美元。英镑兑欧元 跌0.4%至0.7372英镑。
英镑展望还有其他担忧。保守党本周的党大会掩盖了内部对英国是否续留欧盟的分歧。一些交易员认为，举行脱欧公投前的未来一年左右时间，将凸显英国的较长期弱点。
“本周英国首相卡梅伦并未提及欧洲，便说明了一切。未来12个月内这将成为重大问题，”一家跨国银行的资深交易员说。(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/汪红英；审校 张荻/蔡美珍)
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