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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 18:22 BJT

《汇市简讯》澳元/美元触及七周高点，得益于商品价格涨势

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    * 澳元持续从商品价格涨势中受益
    * 0.7330是澳元兑美元的七周高点
    * 大连铁矿石期货周五收高4.7%
    * 0.7275是周四美联储公布会议记录后的高点 
    * 欧元/澳元可能会继续下行 (完)
    
          
      
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 (翻译 张荻； 审校 张明钧)

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