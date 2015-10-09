中国新债：浙江省下周四将招标发行275.6亿元一般和专项地方债

路透北京10月9日 - 中国浙江省财政厅周五公告，将于下周四（10月15日）招标发行总额275.6亿元人民币地方债，其中一般债券132亿元，专项债券143.6亿元。

上述一般债券全部为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年四种，除三年期发行量为13.2亿元外，另外三期计划发行规模均为39.6亿元。

专项债亦全部为置换债券，期限和一般债券相同，其中三年和七年发行量均为28.7亿元，五年和10年发行量均为43.1亿元。

具体招标时间上，一般债券为10月15日下午2:00-2:40，专项债券为下午3:00-3:40；均自10月16日起发行并计息，10月20日发行结束。中债资信评估有限公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国四川省今日下午招标的三至10年一般地方债，中标利率为3.24%、3.37%、3.58%和3.56%，较投标下限均上浮30个基点(bp)。

而湖北省上午招标的两批地方债，除个别品种外，整体利率明显偏低。一般地方债中，三年和五年利率落在下限，七年和10年较下限上浮17和18个bp； 专项债中，三至七年利率均为下限，10年仅上浮4个bp。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)