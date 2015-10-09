国际油市：亚洲柴油价差下跌，因该地区供给充足

路透新加坡10月9日 - 亚洲柴油价差周五下跌，行业消息人士称因该地区供给充足。

马来西亚国家石油公司(Petronas)继续在现货市场卖出高硫柴油，使价格受到抑制。

行业消息人士称，菲律宾自明年1月起将采用更为清洁的燃料，因此削减了柴油进口，一家大型炼厂升级设备，以生产符合新标准的燃料。

行业消息人士称，菲律宾炼厂Petro自5月起停止在现货市场上进口柴油，预计其升级后的炼厂能满足国内的柴油要求。

“迄今，该炼厂的产量足以满足国内需求，”一位消息人士称。如果国内需求增长或供给中断，进口可能恢复。

一位知情人士称，菲律宾最大的独立油品公司 SEAOIL Philippines 10月前调整了其柴油和汽油定期合同中油品的含硫量。

该地区的出口商也在准备应对这一变化。一位知情人士称，台塑石化计划提高含硫10ppm的柴油的产量。

“一家定期采购商已经要求台塑从11月起将含硫500ppm柴油供给改成10ppm柴油。”

来自越南的需求防止价格进一步下滑。

越南的PV Oil求购近80,000立方米11月船期的柴油。

在此之前该国的Saigon Petro和Petrolimex进行了采购。行业消息人士称，雨季后农业对柴油的需求增加。

新加坡未有现货交易达成。(完)

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