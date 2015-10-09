USDA月报：10月9日全球农作物主要信息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月9日 - 美国农业部(USDA)周五公布的月度全球农作物供需报告中主要资讯如下: 全球供需预估
2015/16 2014/15
10月 9月 10月 小麦(百万吨) 澳洲产量 27.00 26.00 23.67 澳洲出口 19.00 18.50 16.70 阿根廷产量 10.50 11.00 12.50 阿根廷出口 5.00 5.50 5.50 欧盟产量 155.26 154.13 156.52 欧盟出口 33.00 32.50 35.40 加拿大产量 26.00 25.00 29.42 加拿大出口 19.00 18.00 24.12 中国产量 130.00 130.00 126.17 中国进口 2.50 2.20 1.93 大豆(百万吨) 巴西产量 100.00 97.00 96.20 巴西出口 56.45 54.50 51.11 巴西进口 0.25 0.25 0.28 阿根廷产量 57.00 57.00 60.80 阿根廷出口 9.75 9.75 9.60 中国进口 79.00 79.00 77.00 豆油(百万吨) 中国进口 0.95 0.95 0.90
玉米(百万吨) 阿根廷产量 24.00 25.00 26.50 阿根廷出口 14.50 15.50 17.00 南非产量 13.50 13.50 10.80 南非出口 1.50 1.50 0.70 中国产量 225.00 225.00 215.67 中国出口 0.05 0.05 0.03 中国进口 3.00 3.00 5.70
棉花(百万包) 中国产量 25.30 26.00 30.00 中国年末库存 65.27 64.62 67.92 中国出口 0.20 0.05 0.07 中国进口 5.75 5.75 8.28 印度产量 29.00 29.00 29.50(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”