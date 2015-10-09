金属期市：期锌因嘉能可减产急升12%，带动其他基本金属劲升

* 嘉能可称将每年锌产量削减50万吨

* 分析师称全球锌市场将出现供应不足

* 市场预计美联储将推迟升息，令基本金属市场释然

路透伦敦10月9日 - 期锌周五急升12%，至两个月高位，其他基本金属也强劲上升，此前嘉能可称将把锌年产量大砍三分之一，引发所有基本金属出现回补空头。

锌价急升，创下至少10年来最大单日涨幅，此前嘉能可 表示，由于锌价太低，公司将把全球锌产量削减50万吨，相当于其年度锌产量的约三分之一。

嘉能可本已宣布削减铜和煤生产，对价格降至数年低位作出反应。

今日市场上涨令近期低迷的金属市场为之一振，许多市场人士正准备出席周一在伦敦举行的LME周。

“这次嘉能可大举行动，规模比铜更积极，显然推动市场。涨势将不会迅速减弱，尽管一些人士称今日价格涨幅很大程度是由回补空头推动的，”法国巴黎银行策略师Stephen Briggs说。

MMG 关闭大型的澳洲Century矿场和爱尔兰Lisheen矿场，已令锌矿供应萎缩。

“减产规模明显，将使明年锌市供应不足，我们现预计供应缺口约30万吨，扭转之前我们预计供应过剩18万吨的情况，”INTL FCSTone分析师Edward Meir在研究报告中说。

LME期锌 盘中飙升12.5%，至每吨1,875美元，此为8月11日来最高，且为路透自2005年中编纂期锌价格数据以来最大单日涨幅。期锌收涨10.1%，报1,835美元。

期锌在上月降至逾五年最低1,601.50美元，部份原因是因库存高企。

美元指数 下跌，也支撑金属价格。美元走低，因市场认为美联储不急于升息。

期铅 一度急升近9%，至7月底来最高的每吨1,821.50美元，之后缩减涨幅，收涨6.4%，报1,780美元。

期铅 攀升3%，收报5,290美元。期铝 劲涨3.3%，收报1,613美元。

期镍 飙升6%，至两个月高位10,785美元，之后缩减涨幅，但尾盘没有成交，买盘最后报10,500美元，上扬3.2%。期锡 升1.6%，收报16,150美元。(完)

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