纽约期市：咖啡期货因巴西天气乾燥而上涨，期糖升至七个半月高位

路透纽约/伦敦10月9日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五急升至七周高位，因预报巴西天气乾燥，可能使当地作物开花减少，该国货币雷亚尔上涨，也支撑咖啡市场。

原糖期货劲涨3%，至七个半月高位，因雷尔元走强和技术面强劲，全球市场收紧的预期也支撑原糖期货。

可可期货小跌，市场人士聚焦在下周出炉的数据，预计第三季欧洲可可加工数据将持平，北美数据将下跌。

巴西和哥伦比亚下周一为假期。

12月阿拉比卡咖啡期货 收高3.15美分，或2.5%，报每磅1.316美元，稍早升至七周高位1.3425美元。

罗布斯塔咖啡期货跟随阿拉比卡咖啡走高。11月罗布斯塔咖啡期货 上涨41美元，或2.6%，收报每吨1,623美元，此前涨至七周峰值1,625美元。

原糖期货将两周的涨幅扩大至25%，受助于强劲的技术因素、降雨令巴西收割甘蔗的进度放缓，以及预料糖市在六年来将首次出现供应不足。

3月原糖期货 收涨0.33美分，或2.4%，报每磅14.34美分，此前升至接近其200日移动均线，触及七个半月高位14.43美分，高于其长期下行趋势线。

ICE-12月白糖期货 收涨5.30美元，或1.4%，报每吨392美元。

纽约12月可可期货 收挫11美元，或0.4%，报每吨3,049美元。伦敦12月可可期货 收跌9英镑，或0.4%，报每吨2,084英镑。(完)

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