芝加哥期市：CBOT玉米期货大跌2.4%，因USDA数据利空

路透芝加哥10月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五大跌2.4%，交易商称，因美国农业部(USDA)在月度报告中下调美国玉米产量和结转库存预估的幅度不及分析师预期的水平。

USDA预计玉米产量将为135.55亿蒲式耳，较上月的预估值仅减少3,000万蒲式耳，且高于市场平均预期的135.04亿蒲式耳。

USDA将2015/16年玉米结转库存预估小幅下调至15.61亿蒲式耳，高于市场平均预估的15.34亿。

出口需求疲弱继续压低玉米期货价格，但USDA周五没有调降其美国玉米出口预估，和许多市场人士所预期的相悖。原油价格走低，也令玉米尾盘承压。

巴西政府作物供应机构Conab周五预计，该国2015/16年玉米产量介乎8,260-8,360万吨，上年为8,550万吨。

CBOT-12月玉米 跌穿100日移动均线，但收位略高于50日移动均线。该合约本周升幅约为1.7%。

12月玉米合约 结算价跌8-1/2美分，报每蒲式耳3.82-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为385,223口。(完)

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