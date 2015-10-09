芝加哥期市：CBOT大豆收涨，此前USDA下调美国大豆产量预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，因美国农业部(USDA)将美国大豆产量预估下调至低于市场平均预期的水准。
交易商因市场之间的价差而买入大豆，卖出玉米，为大豆市场提供额外支撑。
USDA预料大豆产量将为38.88亿蒲式耳，低于9月时预估的39.35亿，且低于市场平均预期的39.08亿蒲式耳。
USDA也下调美国2015/16年大豆结转库存预估至4.25亿蒲式耳，低于上月预估的4.5亿蒲式耳，但高于市场预期的4.14亿。
但USDA报告中也有一些利空基调，USDA将2015/16年全球大豆结转库存预估上调至8,514万吨，且上调巴西2015/16年大豆结转库存预估至1亿吨。
稍早，巴西政府作物供应局Conab预计，该国2015/16年大豆产量将达到介乎1.001-1.019亿吨，将创纪录高位。
USDA透过其每日报告系统公布，民间出口商卖出36万吨2015/16年交付的美国大豆往中国。
CBOT豆粕期货收涨，和大豆一起攀升。
CBOT豆油期货收跌，此前USDA上调美国2014/15年和2015/16年豆油结转库存预估。
CBOT称，没有10月豆粕或豆油合约交割。
本周，CBOT-11月大豆期货上涨11-1/2美分，或1.3%。
11月大豆期货合约 收高4-1/2美分，报每蒲式耳8.85-3/4美元。
12月豆粕合约 收涨3.5美元，报每短吨307.8美元。12月豆油合约 跌0.02美分，报28.34美分。
今日CBOT大豆预估成交量为363,818口，豆粕为153,063口，豆油为158,252口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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