芝加哥期市：CBOT大豆收涨，此前USDA下调美国大豆产量预估

路透芝加哥10月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，因美国农业部(USDA)将美国大豆产量预估下调至低于市场平均预期的水准。

交易商因市场之间的价差而买入大豆，卖出玉米，为大豆市场提供额外支撑。

USDA预料大豆产量将为38.88亿蒲式耳，低于9月时预估的39.35亿，且低于市场平均预期的39.08亿蒲式耳。

USDA也下调美国2015/16年大豆结转库存预估至4.25亿蒲式耳，低于上月预估的4.5亿蒲式耳，但高于市场预期的4.14亿。

但USDA报告中也有一些利空基调，USDA将2015/16年全球大豆结转库存预估上调至8,514万吨，且上调巴西2015/16年大豆结转库存预估至1亿吨。

稍早，巴西政府作物供应局Conab预计，该国2015/16年大豆产量将达到介乎1.001-1.019亿吨，将创纪录高位。

USDA透过其每日报告系统公布，民间出口商卖出36万吨2015/16年交付的美国大豆往中国。

CBOT豆粕期货收涨，和大豆一起攀升。

CBOT豆油期货收跌，此前USDA上调美国2014/15年和2015/16年豆油结转库存预估。

CBOT称，没有10月豆粕或豆油合约交割。

本周，CBOT-11月大豆期货上涨11-1/2美分，或1.3%。

11月大豆期货合约 收高4-1/2美分，报每蒲式耳8.85-3/4美元。

12月豆粕合约 收涨3.5美元，报每短吨307.8美元。12月豆油合约 跌0.02美分，报28.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为363,818口，豆粕为153,063口，豆油为158,252口。(完)

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