中国证券：证监会拟对证券期货程序化交易实行申报核查和指令审核制

路透北京10月10日 - 为加强对证券期货市场程序化交易的监管，中国证监会拟建立程序化交易申报核查和指令审核制度，并授权证券期货交易所针对程序化交易制定专门的收费管理办法，根据程序化交易的申报、撤单等情况，对交易收取额外费用。

证监会网站周五稍晚发布的证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）同时要求证券、期货公司建立程序化交易和非程序化交易的风险隔离机制。该文件将程序化交易定义为“通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为”。

证监会新闻发言人张晓军在新闻稿中称，指令审核制度是中国市场管理的新举措，建立指令审核制度旨在避免对市场流动性的过度冲击。当程序化交易者的交易金额或频率达到对市场流动性产生明显影响的时候，即使其不具有影响市场价格或交易量的故意，证券、期货公司也负有审慎交易的义务。 管理办法规定程序化交易者需事先进行信息申报，要求程序化交易者审慎开展程序化交易，并对程序化交易系统应当具有的风控功能提出明确要求；还要求证券、期货公司建立程序化交易接入核查制度，与客户签署接入协议，对程序化交易系统接入进行持续管理。

管理办法要求证券期货交易所制定相关程序化交易系统接入管理标准，明确风险控制要求。证券业、期货业协会应就程序化交易系统应当具备的风控功能及相关的接入管理出台行业标准，并定期开展检查。 新规明确列举了禁止的程序化交易，要求交易所加强对程序化交易的实时监控。并规定境内程序化交易者参与证券期货交易，不得由在境外部署的程序化交易系统下达交易指令，除中国证监会另有规定。

新规还要求证券、期货公司建立程序化交易和非程序化交易的风险隔离机制，对程序化交易账户使用专用的报盘通道，并分别设置流量控制。证券、期货和基金管理公司应当适时进行人工复核。证券、期货和基金业协会将分别出台程序化交易指令审核指引。

对于违反规定的，根据不同情况，证券期货交易所有权采取警示、限制账户交易、提高保证金、限制持仓、强制平仓等自律监管措施；证券、期货业协会将建立违规程序化交易者的“黑名单制度”，在一定时间内，证券公司、期货公司均不得接受其程序化交易委托。