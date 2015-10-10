中国央行：将信贷资产质押再贷款试点推广至上海、江苏等九省市

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月10日 - 中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。
央行网站新闻稿称，信贷资产质押再贷款试点地区央行分支机构将对辖内地方法人金融机构的部分贷款企业进行央行内部评级，将评级结果符合标准的信贷资产纳入央行发放再贷款可接受的合格抵押品范围。
新闻稿指出，信贷资产质押再贷款试点是完善央行抵押品管理框架的重要举措，有利于提高货币政策操作的有效性和灵活性，有助于解决地方法人金融机构合格抵押品相对不足的问题，降低社会融资成本。
央行年初时透露，为保障央行债权安全及解决中小金融机构合格抵押品相对不足的问题，2014年已在山东、广东开展信贷资产质押和央行内部评级试点，今年将逐步推广分支行信贷资产质押和央行内部评级试点。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”