中国央行：将信贷资产质押再贷款试点推广至上海、江苏等九省市

路透10月10日 - 中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

央行网站新闻稿称，信贷资产质押再贷款试点地区央行分支机构将对辖内地方法人金融机构的部分贷款企业进行央行内部评级，将评级结果符合标准的信贷资产纳入央行发放再贷款可接受的合格抵押品范围。

新闻稿指出，信贷资产质押再贷款试点是完善央行抵押品管理框架的重要举措，有利于提高货币政策操作的有效性和灵活性，有助于解决地方法人金融机构合格抵押品相对不足的问题，降低社会融资成本。