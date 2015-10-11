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市场报道 | 2015年 10月 11日 星期日 10:35 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货10月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2015年10月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,675,676口)

491,100 232,839 522,704 588,749 841,962 1602553 1597505 73,123 78,171

较9月29日变动(未平仓合约：增加57,774口)

9,615 3,082 17,452 28,374 31,838 55,441 52,372 2,333 5,402

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.3 13.9 31.2 35.1 50.2 95.6 95.3 4.4 4.7

各类交易商数量(总计为378家)

123 125 165 93 106 317 314

(完)

(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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