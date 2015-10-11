CFTC报告：NYMEX原油期货10月6日持仓报告(表)

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称不应放松对大银行的监管，可适度放松对小银行的监管
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2015年10月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,675,676口)
491,100 232,839 522,704 588,749 841,962 1602553 1597505 73,123 78,171
较9月29日变动(未平仓合约：增加57,774口)
9,615 3,082 17,452 28,374 31,838 55,441 52,372 2,333 5,402
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.3 13.9 31.2 35.1 50.2 95.6 95.3 4.4 4.7
各类交易商数量(总计为378家)
123 125 165 93 106 317 314
(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透米兰5月10日 - 希腊股市周三连续第12日上升，录得1991年以来最长升势，跑赢普遍持平的欧洲股市，因希腊有望获得至关重要的救助资金。
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选